"Tien oefenduels in voorronde, nu oefenen tegen topland zou nuttig zijn"

Peter Vandenbempt in een notendop:

"Het liep tegen Rusland veel vlotter dan verwacht"

Als je dan met groot verschil verliest, zal dat voor Rusland even ontnuchterend geweest zijn als voor België. Voor ons was dat dan in de positieve zin, voor Rusland op een heel andere manier. Het liep veel vlotter dan verwacht voor de Duivels.

De verwachting was dat België toch eens op de testbank gelegd zou worden, maar dat hebben de Rode Duivels gewoon niet toegelaten. Ik denk dat niemand vooraf gedacht had dat het bij de rust 0-3 zou staan. Ook de Russen niet, want voor hen was het ook een soort referentiewedstrijd om een keer te zien waar ze precies stonden.

Rusland-België was toch een wedstrijd waar we met zijn allen naar uitgekeken hadden: op bezoek bij de nummer 2 in de groep, de grote uitdager voor groepswinst, 68.000 vijandige toeschouwers en een tegenstander die de Rode Duivels mogelijk ook zullen treffen op het EK. Er waren heel wat elementen aanwezig om er een heel interessante voetbalavond van te maken.

"Niet spreken van een echte test met het oog op het EK"

De Duivels hebben op een bepaald moment een niveau gehaald en volgehouden, waardoor er in het wereldvoetbal niet al te veel concurrenten zijn voor dit team en ze komen in elk geval ook niet in dezelfde groep terecht.

De kloof tussen België en Rusland was gigantisch en ook de kloof tussen Rusland en de rest was gigantisch. De realiteit is dat de Rode Duivels gewoon veel te sterk zijn voor dit soort landen. Je mag dan ook niet spreken van een echte test met het oog op het EK. Dat is natuurlijk niet de schuld van de Belgen, wel de verdienste.

Het is nooit een test geweest. Deze wedstrijd heeft nog maar een keer aangetoond dat België er deze kwalificatiecampagne niet alleen met kop en schouders, maar ook met de romp boven de concurrentie uitstak. Er is nog maar eens gebleken dat het verschil enorm groot is.

Op dit moment weet België niet echt tot wat het in staat is op een toernooi tegen landen als Spanje, Frankrijk, Duitsland of Italië.

Het is toch spijtig dat België niet een keer in een groep terechtkomt zoals bijvoorbeeld Duitsland, dat 2x tegen Nederland gevoetbald heeft. Dat zijn toch twee zeer interessante wedstrijden op het scherp van de snee met het oog op wat later komt. Op dit moment weet België niet echt tot wat het in staat is op een toernooi tegen landen als Spanje, Frankrijk, Duitsland of Italië.

De situatie is nu hetzelfde als voor het WK, al is dat toen wel meegevallen, want daar hebben de Rode Duivels het prima gedaan. De test waarop we gehoopt hadden is er nu niet van gekomen, omdat België nu eenmaal te sterk is voor de rest.