Devos volgt zichzelf op in WB-jumping van Stuttgart op de rug van Apart

11 combinaties plaatsten zich in Stuttgart voor de barrage. Pieter Devos was de enige Belg want Jos Verlooy, Gudrun Patteet, Niels Bruynseels en Céline Schoonbroodt-de Azevedo bleven niet foutloos.

Devos, die ook vorig jaar al won in Stuttgart, liet ook in de barrage geen strafpunt noteren met zijn 13-jarige KWPN-ruin Apart. Er bleven nog drie ruiters foutloos, maar de chrono van Devos was beter. De Zwitser Steve Guerdat werd op 52 honderdsten tweede, de Schot Scott Brash op 70 honderdsten derde.

Door zijn zege in deze vijfde wereldbekerjumping van het seizoen schuift Devos op naar de 2e plaats in het klassement.