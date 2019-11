"Als topsporter moet je een beetje een klootzak zijn en dat ben ik niet"

"Reserve op de WB: daar heb je als 28-jarige geen voldoening meer aan"

Dat baanspecialist Moreno De Pauw na dit pisteseizoen zijn fiets opbergt, was vrij verrassend nieuws. Althans voor de buitenwereld. "Ik heb die beslissing zeker niet van de ene dag op de andere genomen", legt De Pauw uit.

"Het ligt aan een combinatie van factoren. Het was mentaal een beetje moeilijk om me telkens weer op te laden, om thuis te vertrekken... Je bent veel weg van huis voor de Wereldbekerwedstrijden om daar dan reserve te zijn."

"Je trekt voor 2 à 3 weken naar een ander werelddeel. Als men dan vraagt hoe het was, moet je zeggen dat je niet hebt gereden. Dat is niet waarvoor ik begonnen ben met koersen. Reserve zijn is leuk als 18-jarige, maar als 28-jarige had ik daar geen voldoening meer aan. Dan heb ik de knoop doorgehakt."

"Op de piste kun je nog langer doorgaan dan 28 jaar, maar ik stop liever nu, nu ik bijvoorbeeld nog kan meestrijden in de baanronde. Voor sommigen is het vroeg, maar ik heb er vrede mee en ik ben er klaar mee."