"Geef Grote 3 op grandslamtoernooien nog altijd voordeel op de jeugd"

"De finale tussen Tsitsipas en Thiem is een van die matchen dit jaar om in te kaderen, zoals eerder ook de Wimbledon-finale tussen Djokovic en Federer", zegt Marc Dehous aan Sporza.

"Het was een ongelooflijke wedstrijd, met verschillende wendingen. Eerst dacht je dat Thiem uitgeteld was, dan kwam hij toch nog terug en als kers op de taart was er die spannende tiebreak. Het verschil zat in de details."

Uiteindelijk viel het dubbeltje de kant van Tsitsipas op. "Hij speelde heel sereen en met veel maturiteit. Het viel me ook op dat hij enorm veel winners sloeg en weinig unforced errors. De eindbalans was +16. Het is fantastisch dat hij een jaar na de NextGen ATP Finals ook de échte ATP Finals weet te winnen."

Voor Thiem was het dan weer nét niet op een belangrijk moment, na eerder 2 verloren finales op Roland Garros. "Dit zou toch lang kunnen nazinderen en in zijn hoofd kruipen", denkt Dehous.