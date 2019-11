Verstappen raast in Brazilië naar 8e GP-zege, Ferrari's rammen elkaar

Max Verstappen had gisteren de poleposition veroverd en kon dat voordeel al vanaf de eerste meters uitbreiden met een vlammende start. Lewis Hamilton, die sinds vorige week zeker is van zijn 6e wereldtitel, drong later in de race tijdens de dans van de pitstops nog wel wat aan, maar echt bedreigen kon hij de Nederlander nooit.

Hamilton leek uiteindelijk met wat geluk nog op het podium te eindigen, want na een herstart (zie kaderstuk) op 2 ronden van het einde ramde hij de Red Bull van Verstappens ploegmaat Albon, die op dat moment op de 2e plaats reed. Meer dan een uur na de race besliste de jury om Hamilton alsnog 5 seconden straftijd te geven, waardoor hij van 3 naar 7 tuimelt. Het podium wordt zo verrassend vervolledigd door Pierry Gasly en Carlos Sainz.

Voor Verstappen is het de 8e GP-zege uit zijn carrière, waarmee hij op gelijke hoogte komt van onder meer Jacky Ickx. Het was ook zijn 3e triomf van dit seizoen na eerdere zeges in Oostenrijk en Duitsland. In de WK-stand doet hij ook een goeie zaak, want hij wipt voorbij Leclerc naar de 3e plaats. Over 2 weken is de laatste GP in Abu Dhabi.