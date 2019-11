Flipkens heeft smaak te pakken en wint voor het eerst een 125k-toernooi

Flipkens (WTA-94) was het 3e reekshoofd in Houston, Texas. In de finale rekende de 33-jarige Belgische in twee sets af met CoCo Vandeweghe (WTA-197): 7-6 (7/4) en 6-3.

Deze toernooizege (op hardcourt) geeft Flipkens een duwtje in de rug met het oog op volgend jaar. Ze wil immers graag meteen op de hoofdtabel van de Australian Open belanden.

Begin oktober stond Flipkens 120e op de WTA-lijst, maar de laatste weken is ze opnieuw flink wat plaatsen gestegen. Morgen zal Flipkens op plaats 70 staan.

Het is de eerste keer dat Flipkens een toernooi in de 125k-Series wint. In 2012 bracht ze in Québec wel een WTA-toernooi op haar palmares. Daarnaast was ze drie keer runner-up: in 2013 en 2018 in Rosmalen en in 2016 in Monterrey.