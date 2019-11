Ferrari in rep en roer na incident Vettel-Leclerc: "Allebei schuldig"

Leclerc reageerde eerder teleurgesteld dan kwaad. "Ik dook de binnenkant in, maar hij ging ook naar daar, waardoor we elkaar raakten", klinkt het in de versie van de Monegask. "Over schuldigen wil ik niet praten. We zijn volwassen genoeg om te beseffen dat dit soort zaken gebeuren. Alleen was het een ongelukkig moment, want we waren aan het vechten voor de 3e plaats."

"We waren een agressief gevecht aan het leveren", doet Vettel zijn verhaal. "Ik kwam als eerste uit de bocht. Ik dacht dat ik er voorbij was. Ik weet niet waarom we elkaar toch hebben geraakt. Of ik de deur dicht deed voor Charles? Ik reed gewoon rechtdoor."

Met Sebastian Vettel en Charles Leclerc heeft Ferrari dit seizoen 2 hanen op 1 erf. In Brazilië kregen ze het met elkaar voor de ogen van alle F1-volgers aan de stok. Door een botsing zat de race er voor allebei in 1 klap op.

Teambaas: "Ze hebben het team beschadigd"

Terwijl zijn rijders het incident nog wat probeerden te minimaliseren, was Ferrari-teambaas Mattia Binotto minder mild. "Ze hebben het team beschadigd en dat is niet goed."

"Ik wil er nu niet over oordelen wie in de fout is gegaan, dat zullen we later wel doen aan de hand van de beelden. Ze dragen allebei schuld. Ze waren vrij om met elkaar in duel te gaan, maar wat ze deden was nefast voor zichzelf en het team."

Binotto zegt "een sterk signaal te zullen geven om hen duidelijk te maken dat dit niet betaamt", maar hij blijft vaag als er gevraagd wordt of dit incident gevolgen zal hebben voor volgend jaar. "Maar als we voor de wereldtitel willen strijden, dan zullen we vaker dit soort duels zien."