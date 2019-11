Belgische beloften na stunt in Duitsland: "Een grote stap gezet"

"Gaan winnen bij een van de beste ploegen ter wereld, dat mogen we niet onderschatten. Dat is niet niks", zegt aanvoerder Zinho Vanheusden, die met een goal, own-goal én gemiste penalty een opvallende hoofdrol vertolkte.

"Ik ben trots op heel de ploeg, want dit was een fantastische teamprestatie. Het is ook een opkikker, want we waren niet goed aan de campagne begonnen. Maar in de laatste 2 duels hebben we toch getoond dat er veel talent in deze groep zit. We zijn ook een echte ploeg aan het smeden."

Ook bondscoach Johan Walem had niets dan hulde voor zijn groep, "die hiermee een grote stap heeft gezet". "Ze hebben gedaan wat ik gevraagd had en waar we een hele week aan gewerkt hadden. Dit is een topprestatie van deze jonge groep tegen een groot land, de favoriet in onze groep. Proficiat aan iedereen!"