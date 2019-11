België maakt zich op voor vernieuwde Daviscup: "Moeten het een kans geven"

"Uit de top 10 ontbreken alleen Federer, Thiem en Zverev. Die eerste twee zijn er niet bij omdat Zwitserland en Oostenrijk zich simpelweg niet geplaatst hebben. Zverev heeft altijd gezegd dat hij niet zou meedoen. Ik laat me vertellen dat het goed georganiseerd is. Het is wat wennen, maar laten we de nieuwe Daviscup toch maar een kans geven."

Wat vindt Gerlo van de vernieuwe Daviscup? "Het heeft meer weg van een Wereldbeker en er is veel meer geld te verdienen. Toen de formule bekend raakte, was er heel veel kritiek, ook van de toppers. Maar ik stel vast dat ze er nu wel allemaal zijn."

Goffin: "Ik ben benieuwd"

Wat denken de Belgen in Madrid over de nieuwe formule? "We zijn aangenaam verrast", bekent David Goffin. "Er moest misschien wel iets veranderen, ook al is deze datum een beetje moeilijk. Nu doen er in elk geval veel toppers mee. We zullen zien wat het geeft."

"De wedstrijddag zal heel anders verlopen, dat wordt het grootste verschil. De matchen zullen anders en korter zijn, met 3 matchen op rij op één dag. Ook met het publiek zal het anders zijn. Misschien zullen er nu wel mensen uit een ander land supporteren voor ons. Het is allemaal wat afwachten. Ik ben wel benieuwd."

Voor Steve Darcis wordt het de laatste keer Daviscup. Hij wordt niet wild van de nieuwe formule. "Je hebt niet meer het echte Daviscup-gevoel. Het lijkt meer op de Olympische Spelen, met alle landen die hier samen zijn. De sfeer zal heel anders zijn. Het wordt mijn laatste keer en ik ga er wel van genieten", vertelt Darcis.

"Ik ben niet echt fan, maar we moeten het een kans geven. Ze hebben er wel alles aan gedaan om er een mooie competitie van te maken. Voor ons is het een stap in het onbekende. We zullen in elk geval ons best doen."