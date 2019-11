Kompany: "Komst Vercauteren was belangrijk voor onze aanpak"

"Gevoel dat we de juiste weg volgen"

"Het is zaak om te leren en kalm te blijven. Ik probeer gewoon het juiste te doen. Als ik dat vertaal naar Anderlecht, dan heb ik het gevoel dat we de juiste weg volgen. Na een grondige analyse leerde ik dat ons plan uitvoerbaar is en dan doe ik geen toegevingen meer."

Vincent Kompany werd afgelopen zomer met grote trom weer binnengehaald bij Anderlecht, maar voorlopig rijdt paars-wit een hobbelparcours. Toch lijkt de 89-voudige Rode Duivel zich geen grote zorgen te maken. "Elk hoofdstuk in mijn leven begon met een tegenslag en een gevecht, maar op het einde was er altijd succes", zegt Kompany.

"Vercauteren heel belangrijk voor lange termijn"

"We zijn nu 7 wedstrijden ongeslagen. Vier zeges en drie draws en eigenlijk hadden we er nog eentje meer moeten winnen."

"Frank heeft enorm veel ervaring, nationaal en internationaal. Hij is een icoon van de club. Iemand met zijn status weer binnenhalen was heel belangrijk om onze aanpak op de lange termijn te garanderen."

Toch moest er vorige maand ingegrepen worden. Simon Davies werd aan de kant geschoven en Frank Vercauteren is nu de T1. Was dit Kompany zijn beslissing? "Dat is een lastige vraag om te beantwoorden. We doen alles in overleg. Het is belangrijk om het met zijn allen eens te zijn", klinkt het.

Kompany: "Mijn rol is anders dan de mensen denken"

Over de precieze rol van Vincent Kompany van Vincent Kompany is al heel wat inkt gevloeid. "Die is anders dan de mensen denken. Ik ben geen klassieke manager. Ik ben ook een speler. Ik ben de kapitein die in een grote competitie gespeeld heeft en ik heb een Master-diploma. Het zou dom zijn om die kennis niet te delen in de Belgische competitie", vindt hij.

"Ik zal het langetermijnproject te allen tijde beschermen. Voorlopig ben ik nog speler, want er is geen betere plaats dan op het veld. Daarnaast help ik de club om haar volledige potentieel te realiseren."

"We hebben een visie en een plan hoe Anderlecht zijn identiteit kan terugkrijgen en weer opschuiven in de richting die de fans van ons verlangen. We willen in de toekomst weer wedijveren met de grote clubs rondom ons, zoals Ajax en Club Brugge. Om daar te geraken moeten we blijven geloven in het proces."