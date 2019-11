VIDEO: Ewan wint Tour-sterrenparade in Shanghai Criterium

Al drie jaar op rij pakt Tourorganisator ASO uit met een demonstratiewedstrijd in de straten van Shanghai. Met 17 plaatselijke ronden van 3,6 kilometer hebben de Chinese fans voldoende kansen om de sterrenparade te volgen. Onder meer Tourwinnaar Egan Bernal liet zich graag zien in zijn gele trui.

Bernal was lang in de aanval te zien met Vincenzo Nibali, maar het Colombiaans-Italiaanse duo zou niet meestrijden om de overwinning. Rasaanvaller Thomas De Gendt (Lotto-Soudal) kreeg in de slotronden het gezelschap van zijn ploegmaat Caleb Ewan, Matteo Trentin en Steven Kruijswijk, de nummer 3 van de Tour.

In de sprint viel er weinig te doen tegen Caleb Ewan, goed voor 3 spurtzeges in de Tour. De Australische pocketsprinter was Trentin (Mitchelton-Scott) en Kruijswijk (Jumbo-Visma) te snel af.