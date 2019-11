Van Schip: "Gent is de universiteit van het baanwielrennen"

Jan-Willem van Schip is in Gent gekoppeld aan zijn landgenoot Yoeri Havik. Na 4 van de 6 dagen prijkt het Nederlandse duo op de 5e stek, op één ronde van de leiders De Ketele en Ghys. "Ik voel me hier heel goed. Het is mooi hier. Ik denk dat ik nog wel eens terugkom", lacht Van Schip.

"Ik moest wel even wennen aan de (korte, red) baan. Alles wat je moet doen om snel vooruit te gaan op een wielerbaan is hier x 10. Elk klein dingetje is uitvergroot en dat maakt het hier zo lastig, maar ook leuk. Het is een beetje met zweet tussen mijn billen, maar ik wil een betere baanrenner worden. Dit is een heel interessante uitdaging. Gent is de universiteit van het baanwielrennen."

Met de ervaren Yoeri Havik heeft Van Schip een uitstekende gids. "Het is ongekend hoe goed Yoeri is in baanwielrennen. Qua techniek en trukendoos sta ik gewoon onder hem. Dus ik luister braaf en ik leer veel, daarvoor ben ik heel dankbaar. Het is heel tof om van hem te mogen leren en ik begin het zelf ook meer en meer te zien."