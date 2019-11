Valsspelen? Vettel wuift aantijgingen Verstappen weg met snelste oefentijd

Ferrari presenteerde zich in de tweede helft van het seizoen als het te kloppen team. Vanaf de Grote Prijs van België prijkte ofwel Charles Leclerc ofwel Sebastian Vettel op de polepositie, tot grote frustratie van Red Bull dat opheldering vroeg aan organisator FIA over de technische regels omtrent brandstoftoevoer.

Had Ferrari een onreglementaire truc gevonden om extra brandstof in de motor te injecteren? Toeval of niet, na de opheldering van de FIA presteerde Ferrari barslecht in de Amerikaanse Grand Prix. "Dat krijg je als je stopt met valsspelen”, zei Verstappen achteraf. “Daar is nu goed naar gekeken en dat moeten we nu dus goed in de gaten blijven houden.”

Verstappen trapte op de tenen van viervoudig wereldkampioen Vettel, die de aantijgingen van de Nederlander "onprofessioneel", "onvolwassen" en "triest" noemde. "Maar het beste antwoord dat ik kan geven is straks op het circuit.”

En de Duitser stelde niet teleur. De Ferrari-bolides domineerden in de tweede oefensessie op het circuit van Interlagos in Sao Paulo. Vettel klokte de snelste tijd, Leclerc nestelde zich op de tweede plek voor Verstappen en Bottas. Een opkikker voor Ferrari na de prestatie in Texas.