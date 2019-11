Kondigde Timmers onrechtstreeks afscheid aan na Spelen in Tokio?

Het was al een tijdje duidelijk dat Pieter Timmers nog eens alles op alles wil zetten om een laatste keer te knallen op de Spelen van Tokio. Dat hij er daarna op 32-jarige leeftijd mee stopt, blijkt nu ook uit het zoekertje dat de familie-Timmers heeft gelanceerd.

"Momenteel wonen we in Antwerpen wegens Pieters job, maar omwille van een nakende carrièreswitch en omdat we dringend dichter bij de familie willen wonen, hebben we een nieuwe woonst gekocht."

"Het pand komt wel pas in augustus 2020 vrij", voegen ze er nog aan toe. Augustus 2020, ofwel vlak na de Spelen in Tokio dus.