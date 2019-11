Eden Hazard: "Thorgan zal jaloers zijn want ze zullen toch weer meer over mij praten"

De Rode Duivels hebben hun moeilijkste opdracht in deze EK-kwalificatiecampagne overleefd. Op het veld van Rusland pakte ze de groepswinst met duidelijke 1-4-cijfers. De spelers waren vooral tevreden over hun eerste helft en denken al aan volgende zomer. "Tegen een topland oefenen zou eens goed zijn", vindt kapitein Eden Hazard.

"Thorgan zal jaloers zijn want er zal toch meer over mij gepraat worden"

Eden Hazard was na de mooie zege uiteraard weer zijn guitige zelf. "Het was een mooi familiefeest voor de rust. Niet alleen voor Thorgan en mij, maar voor de grote Belgische familie. Het is natuurlijk wel leuk om als broers te scoren en beslissend te zijn. Maar Thorgan zal jaloers zijn. Hij heeft maar een keer gescoord, ik twee keer. Dus nu zullen ze toch weer meer over mij praten." De 0-3 van Hazard was een prachtige goal, dankzij het werk van Kevin De Bruyne. Heeft hij ooit al een makkelijker doelpunt gemaakt? "Neen, dat zijn normaal niet mijn doelpunten. Maar het was een geschenkje van Kevin, dus ik nam het aan. Hij geeft vaak zulke cadeautjes, maar hij mag mij er nog vaker eentje geven. Ik heb hem ook een cadeau proberen te geven na de rust, maar hij scoort niet. Dat is het verschil." "We speelden een heel goede eerste helft, de tweede helft was iets minder. Bij 0-4 wisten we allemaal wel dat het gespeeld was. Iedereen deed wat minder moeite en er vielen gaten. Die tegengoal is een klein minpuntje, een voetnoot. We winnen tegen een stevig Rusland in een stadion waar we al goede en slechte herinneringen hebben." Het EK begint pas over 7 maanden, wat moet er nog gebeuren? "We moeten plezier maken op het veld. Eerst tegen Cyprus en dan in de oefeninterlands. We moeten matchen winnen, vertrouwen tanken, dingen uitproberen, ... Ik zou wel graag eens tegen een moeilijke tegenstander spelen, maar dat beslis ik niet. We weten dat we sterk zijn tegen kleine landjes, maar als we het EK willen winnen, moeten sterke landen kloppen."

De Bruyne: "Voordeel bij de loting? Als je EK wil winnen, moet je voorbij iedereen"

"De eerste helft was zeker oké", analyseerde Kevin De Bruyne. "De mentaliteit was goed, defensief zat het goed en we hebben op de juiste momenten gescoord. In de 2e helft hadden we in balbezit beter kunnen spelen, maar dat zijn dingen die we nog kunnen verbeteren tegen juni. We zagen wel dat het ook met een laag blok lukte en dat zal ook gebeuren tegen betere ploegen." De goal van Eden? "Ik wist zeker dat hij ging scoren. Ik had de verdediger en de keeper bij mij, dus de goal was leeg. Mij maakt het niet uit wie scoort, als we maar scoren. We waren naar hier gekomen om te winnen en we hebben onze job gedaan. De groepswinst? Dat geeft misschien een beetje voordelen in het begin, maar als je een EK wil winnen moet je toch voorbij iedereen." "Wat we nu nog moeten doen? Niets. Iedereen moet zijn seizoen spelen bij zijn ploeg. Dinsdag spelen we nog om te winnen en dan is het hopen dat iedereen de goeie vorm te pakken krijgt tegen het EK. Een oefeninterland tegen een groot land zou handig zijn, maar dat kiezen wij niet."

Courtois: "Een tegengoal is niet slecht, daar kunnen we van leren"