pukkiparty: Finland op zijn kop na allereerste EK-kwalificatie

Een goal van Jasse Tuominen en twee treffers van cultspits Teemu Pukki verschaften Finland vrijdagavond zekerheid over de deelname aan het EK. "Ik ben sprakeloos. Dit is zot. We hebben het gedaan. Nu gaan we een feestje bouwen", zei een dolblije Pukki na de wedstrijd.

Dat konden Pukki en co doen samen met de fans, die na het laatste fluitsignaal het veld bestormden om de historische kwalificatie te vieren. Ook de straten van de Finse hoofdstad Helsinki stroomden vol met enthousiaste supporters.

Voor doelman Lukas Hradecky mag 15 november een heilige dag worden. "Laten we 15 november uitroepen tot nationale feestdag. Onze droom en die van heel Finland is vandaag uitgekomen", sprak keeper van Leverkusen.