Monsterdunk van LeBron: "Ik ben nog lang niet toe aan mijn pensioen"

De LA Lakers van LeBron James versloegen afgelopen nacht de Sacramento Kings met 99-97, onder meer dankzij een ultiem blockshot van Anthony Davis in het slot. Daarvoor was het vooral James die geschitterd had. De forward was de topschutter met 29 punten, deelde ook 11 assists uit en verwende het publiek ook met een monsterdunk.

Na zijn glansprestatie kreeg LeBron vreemd genoeg de vraag voorgeschoteld of hij al eens aan stoppen gedacht had. "Mijn verhaal is nog niet ten einde. Zoals ik me nu voel, ben ik nog lang niet toe aan mijn pensioen", antwoordde James.

"Ik ga door tot ik niet meer kan stappen. Zolang ik me fysiek en mentaal goed voel en merk dat ik het hoogste niveau aankan, blijf ik dit spelletje spelen. Ik heb geen idee wanneer dat moment zal komen, maar nu is dat nog veraf."