Max Verstappen mag vanaf plaats 1 vertrekken in GP van Brazilië

De GP van Brazilië zal morgen niet voor bepaalde spanningen nog zorgen. Het wereldkampioenschap werd immers in de vorige GP, die van de VS, beslist. Lewis Hamilton (Mercedes) kroonde er zich voor de 6e maal ooit in zijn carrière tot wereldkampioen. De Brit start morgen vanop de 3e plaats.

In de 3 kwalificatierondes was Verstappen telkens de beste. Hij klokte in Q2 zijn beste rondetijd af op 1"07'503. In de finale Q3 volstond een 1"07'508.

Het kon al de 3e keer zijn dat Verstappen vanuit poleposition mocht starten, maar in Mexico verspeelde hij zijn 1e plaats na een ingreep van de stewards. De Nederlander vertraagde namelijk niet toen hij de gecrashte Bottas passeerde en werd toen 3 plaatsen achteruit gezet op de startgrid.