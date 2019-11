Kijk vanmiddang naar rugbyinterland van België tegen Hongkong

België is de nummer 27 van de wereld, Hongkong staat even hoger op plaats 24. "We spelen dus tegen een team dat volgens de ranking beter is dan wij", blikt bondscoach Guillaume Ajac vooruit.

"Het wordt een prima test met het oog op de Six Nations B. Hongkong heeft een heel Engelse mentaliteit. Het team heeft zeker het niveau van de Six Nations B. We zijn ook blij dat we weer voor eigen publiek kunnen spelen."