Snelste man van de Spelen in Londen (1948) is overleden

Op jonge leeftijd zag Harrison Dillard zijn stadsgenoot Jesse Owens uitblinken op de Olympische Spelen van 1936. Enkele jaren later mocht hij ook naar Europa, maar dan wel om in de Tweede Wereldoorlog te vechten als Buffalo Soldier, de naam voor soldaten van een volledig Afro-Amerikaanse legerdivisie.

3 jaar na de oorlog was het aan Dillard om in Londen in de voetsporen van Owens te treden door er de 100 meter te winnen, na een fotofinish met landgenoot Barney Ewell (een olympische primeur!). 4 jaar later zou hij weer olympisch kampioen worden, maar dan op de 110 meter horden, een nooit vertoonde dubbel. Zowel in Londen als Helsinki won Dillard ook goud op de 4x100m estafette.

Dillard zou in zijn lange carrière uiteindelijk meer dan 400 (!) wedstrijden winnen, op een gegeven moment zelfs 82 op een rij. In 1974 werd hij opgenomen in de Track and Field Hall of Fame. Dillard stierf op 96-jarige leeftijd na een gevecht met maagkanker.