Thiam wint haar 7e Gouden Spike, Abdi volgt collega-marathonloper Naert op

De trofee voor Nafi Thiam is geen verrassing. Ondanks een wispelturige elleboog veroverde ze dit jaar de zilveren medaille in de zevenkamp op het WK. Ze won ook de zevenkamp in Talence en verbeterde het wereldrecord hoogspringen in de meerkamp met een sprong over 2,02 meter.

Thiam haalde het met 99 punten voor Cynthia Bolingo, die op het EK indoor in Glasgow met een Belgisch record (51"62) zilver pakte op de 400m. Haar collega-Belgian Cheetah Hanne Claes werd derde. Met haar zevende Gouden Spike heeft Thiam een record te pakken. Ze steekt nu Kim Gevaert voorbij. De sprintster won zes keer.

Bij de mannen werd Bashir Abdi de winnaar. De marathonloper verbeterde dit jaar twee keer het Belgisch record. Eerst in Londen en daarna in Chicago. Hij liep daar een tijd van 2 uur 6 minuten en 14 seconden.

De Zilveren Spike ging naar Jonathan Sacoor, die het afgelopen jaar met de Belgian Tornados brons op het WK in Doha en op de World Relays in Yokohama veroverde. Individueel werd hij 12e op het WK in een evenaring van zijn persoonlijk record (45"03). De derde plaats was voor Isaac Kimeli.