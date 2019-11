Kenny De Ketele: "Ik ben sinds kort vegetariër en ik voel me prima"

Kenny De Ketele heeft richting Olympische Spelen zijn voedingspatroon over een andere boeg gegooid. "Ik ben iemand die normaal tussendoor wel eens graag een pintje drinkt, maar het is intussen al 3 maanden geleden dat ik nog alcohol gedronken heb. Het is de bedoeling om dat exact een jaar aan te houden. En sinds kort ben ik ook vegetariër geworden", vertelt hij aan Sporza.

"Jolien D'hoore had me gewezen op een documentaire op Netflix. Die avond heb ik een lichte maaltijd gegeten en de dag erna had ik opnieuw geen vlees nodig na een lichte training. De 3e dag kreeg ik het niet meer binnen. Er was iets geknakt in mijn hoofd."

"Met Robbe Ghys heb ik een deskundige, want hij is al 16 jaar vegetariër. Wijn zijn Team Veggie (lacht). Robbes vriendin studeert ook voor voedingsdeskundige en samen begeleiden ze me een beetje. Het is ongelooflijk hoeveel energie ik toch heb zonder vlees. Ik voel me eigenlijk prima."

"Ik weet nog niet of ik het voor altijd zal blijven doen. Misschien kan ik ook drastisch minderen. Voorlopig heb ik totaal geen zin in vlees en zie ik het wel zitten om volledig zo door te gaan. Tot aan de Spelen? Ja, graag."