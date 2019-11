Boze Benzema: "Enkel ik bepaal of mijn internationale carrière erop zit"

Aan de vooravond van het EK-kwalificatieduel van Frankrijk tegen Albanië werd de vraag opgeworpen of Benzema terug kan opgeroepen worden voor Frankrijk. "Ik vind Benzema een heel goede speler", zei Le Graët aan RMC.

"Het ging mij nooit om zijn kwaliteiten. Integendeel, hij laat dit seizoen bij Real Madrid weer zien dat hij een van de beste spelers op zijn positie is. Maar zijn avontuur bij Frankrijk is voorbij", was de Franse bondsvoorzitter duidelijk.

Voor wie het vergeten zou zijn: Benzema kreeg sinds oktober 2015 geen enkele selectie meer voor Frankrijk sinds hij land- en ploeggenoot Mathieu Valbuena afperste met een

sekstape. Benzema miste daardoor het EK in eigen land en het WK van vorig jaar.