Dedryck Boyata speelde een sterke match tegen Rusland, maar hij viel ook op een andere manier op. In de 2e helft kwam de verdediger zowaar met het shirt van Michy Batshuayi het veld op. Na enkele minuten had iemand aan de zijlijn de vergissing (of de practical joke?) opgemerkt en werd het shirtje gewisseld.