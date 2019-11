Waarom Rafael Nadal nog nooit de Masters won: "Indoortennis ligt hem niet"

Rafael Nadal en de Masters, dat is geen geslaagd huwelijk. De Spanjaard schopte het twee keer tot in de finale, maar winnen lukte (nog) nooit. Gisteren strandde hij alweer in de groepsfase. "Zijn blessures spelen zeker mee", vertelt Dirk Gerlo. "Hij is er daardoor een paar keer niet bijgeweest of niet topfit geweest."

Maar er zit ook nog een andere kant aan het verhaal. "Nadal heeft 84 titels en maar 2 daarvan won hij indoor. Eentje was dan nog op gravel, zijn favoriete ondergrond, en eentje in Madrid, voor eigen publiek. Hij speelt ook bijna nooit indoor, misschien 2 of 3 toernooien per jaar. Hij focust zich op outdoor en op gravel."

"Mensen beseffen te weinig hoe groot dat verschil eigenlijk is. Dat zijn twee verschillende werelden. Zijn type tennis past veel beter bij het outdoorcircuit. De stuit van de bal is indoor veel lager. En als Nadal een fragiel punt heeft, dan wel zijn knieën. Die bal telkens zo laag gaan halen, is geen cadeau voor hem. Hij is ook niet de meest natuurlijke serveerder, hij gebruikt amper serve-and-volley, komt niet naar het net. Zijn forehand met veel topspin is ook geen voordeel want dat kost hem veel tijd."

"Er is ook geen wind of geen temperatuurverschil. Daardoor gaat het spel ook sneller en hoe sneller het tennis, hoe slechter voor Nadal. Dat moet je durven te concluderen. Indoor is er minder tijd om een punt op te bouwen, er zijn minder lange rally's. Nadal kan zijn tegenstander niet afmatten en dat is outdoor zijn grote sterkte."

"Nadal gaat bovendien heel goed om met externe omstandigheden, beter dan sommige anderen. De wind en de onregelmatige bots van de bal op Roland Garros liggen hem bijvoorbeeld fantastisch. Hij is dat gewoon omdat hij leren tennissen heeft op Mallorca. Dat voordeel valt indoor helemaal weg."

Zou Nadal wakker liggen van dat hiaat op zijn palmares? "Neen, dat denk ik niet. Het is geen prioriteit voor hem. Pas op, als Federer en Djokovic er niet waren geweest, had hij de Masters waarschijnlijk wel eens gewonnen, maar hij ligt er niet wakker van. Hij zou het veel erger gevonden hebben als hij een van de grandslamtoernooien zou missen op zijn erelijst."