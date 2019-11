Triomfantelijke terugkeer voor Messi: hij scoort in zege tegen Brazilie

Lionel Messi werd voor vier interlands geschorst na zijn uitlatingen na de uitschakeling tegen Brazilië op de Copa America. Zijn terugkeer bij Argentinië was toevallig voor een heruitgave van die halve finale. En Messi maakte tegen de Brazilianen een punt.

Op sommige momenten was hij ongrijpbaar, maar zijn ploegmaats vergaten om zijn assists om te zetten in een doelpunt. De enige die kon scoren was Messi zelf, in de 14e minuut. De Braziliaanse doelman Alisson redde wel zijn strafschop, maar Messi scoorde uit de rebound.

Even daarvoor had Gabriel Jesus voor Brazilië ook een strafschop gemist. Brazilië, die het zonder hun geblesseerde ster Neymar moesten doen, konden weinig kansen afdwingen. De Brazilianen konden nu al vijf wedstrijden op een rij niet winnen sinds ze de Copa America wonnen in juli.

Het vriendschappelijke duel tussen Brazilië en Argentinië, gespeeld in Saudi-Arabië, was niet echt vriendschappelijk. Met 41 fouten en 6 gele kaarten had de scheidsrechter genoeg werk. In de slotfase van de match mocht Wesley Moraes zijn debuut voor Brazilië maken. De ex-spits van Club Brugge viel in voor Casemiro.