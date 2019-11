Omstreden zwemmer Sun Yang legt "hamerincident" uit en dat kan je live bekijken

Zitting verloopt moeizaam door problemen met de Chinese tolk

Vanaf 9 uur 's ochtends is de hoorzitting van Sun Yang voor het Internationaal Sporttribunaal TAS live te volgen. Ook pers en publiek mocht aanwezig zijn. Dat is uniek want normaal gebeuren de zittingen voor het TAS achter gesloten deuren. Voor de gelegenheid moesten ze uitwijken van Lausanne naar een hotel in Montreux.

Het was op vraag van Sun Yang zelf dat de zitting openbaar was. Dat gebeurde nog maar een keer eerder in 1999. Maar net nu er zoveel aandacht is voor de zaak, verloopt de hoorzitting bijzonder moeizaam. De reden? De vertaling laat te wensen over.

De drie juryleden van het TAS stellen hun vragen in het Engels. Sun Yang antwoordt in het Chinees. Maar vragen werden vaak niet of foutief vertaald. "De vraag werd niet vertaald. Sun begrijpt het niet", klonk het meermaals bij de advocaten van de zwemmer. "Als jullie willen dat dit correct verloopt, moet de vertaling ook correct zijn." Maar opvallend: niet het TAS, maar het team van Sun Yang was verantwoordelijk voor het aanstellen van de tolken.

Een uitspraak valt er hoe dan ook vandaag nog niet.