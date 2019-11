Roberto Martinez: "Rusland is perfecte test voor de Rode Duivels"

Morgen spelen de Rode Duivels opnieuw in Sint-Petersburg, een stadion waar de Belgen in 2018 geschiedenis schreven. Ze verloren er in de halve finales op het WK tegen Frankrijk, maar klopten er ook Engeland voor de derde plaats.

"Het is een mooi stadion en het brengt mooie herinneringen naar boven", zei Martinez. "Voor mij was het het mooiste WK van mijn leven. Wat er intussen veranderd is? Deze groep Rode Duivels is volwassener gewonnen. Mijn spelers hebben meer meegemaakt en hebben honger naar meer na wat we meegemaakt hebben in Sint-Petersburg."