Memorial Van Damme zet speerwerpen in 2020 weer op het programma

Op 4 september 2020 vormt het Koning Boudewijnstadion opnieuw het decor voor de Memorial Van Damme. Blikvangers worden onder meer de 100 en 400 meter bij de mannen en het hoog- en polsstokspringen bij de vrouwen. Ook het speerwerpen keert na enkele seizoenen afwezigheid terug.

"Met zo'n programma kunnen we in een olympisch jaar alleen maar tevreden zijn", zegt meeting director Cédric Van Branteghem. "Daarnaast hebben we het speerwerpen sinds lang terug op ons programma, net als de 400m horden bij de mannen met het Noorse fenomeen Warholm, die door veel kenners getipt wordt als de man die het legendarische wereldrecord kan verbeteren."

"Met de 3.000m steeple bij de mannen houden we de traditie in ere en allicht voegen we nog een paar nummers toe, afhankelijk van wat op de Spelen in Tokio of het EK in Parijs gebeurt."

De Memorial is volgend jaar de veertiende en laatste meeting van de Diamond League voor de finale in Zürich een week later. De editie van 2020 volgt in een drukke atletiekzomer op de Olympische Spelen in Tokio (24 juli - 9 augustus) en het EK atletiek in Parijs (25-30 augustus).