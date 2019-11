Deze 13-jarige Litouwse is de toekomst van het vrouwenbasketbal

"Toen ik uit de kleedkamer kwam, was ik wel wat nerveus", bekende Jocyte na de 108-43-zege. "De zaal zat helemaal vol en ik moest spelen tegen vrouwen, niet tegen meisjes. Ik ben blij dat ik van de coach mijn kans gekregen heb."

Enkele maanden na dat huzarenstukje heeft de 1,84m grote Jocyte donderdag ook haar debuut gemaakt op het hoogste internationale niveau, als jongste speelster in de geschiedenis. In de EK-kwalificatiematch tegen Albanië mocht de 13-jarige forward 10 minuten opdraven. Na amper 30 seconden scoorde ze haar eerste basket om te eindigen met 4 punten en 3 assists.

Juste Jocyte gooide afgelopen zomer al hoge ogen op het EK U16. Als 13-jarige loodste ze Litouwen er naar het zilver en met bijna 20 punten per wedstrijd kroonde ze zich ook tot topschutter van het toernooi.

Allemand mag Jocyte verwelkomen bij Lyon

Ondanks haar piepjonge leeftijd had de Litouwse bondscoach Mantas Sernius gisteravond geen twijfels om Juste Jocyte voor de leeuwen te gooien. "Ik zal haar zeker laten spelen", zei Sernius al voor de wedstrijd tegen Albanië. "Mentaal is ze ijzersterk en er is geen enkele reden om haar niet te laten spelen."

En zo gaat het plots snel voor de 13-jarige Jocyte, die deze week nog een transfer versierde naar ASVEL Lyon. Die Franse club, waar ook Belgian Cat Julie Allemand het mooie weer maakt, is eigendom van voormalig NBA-ster Tony Parker. Jocyte trekt over enkele weken naar de prestigieuze jeugdacadamie van Lyon en zal er ook meetrainen met de 1e ploeg.

"Ik ben heel trots dat Juste Jocyte voor onze academie gekozen heeft", zegt Tony Parker. "We zijn helemaal weg van haar en ik denk dat ze dat ook gevoeld heeft. Ik zal haar onder mijn vleugels nemen en veel tijd met haar doorbrengen. Ze is het grootste basketbaltalent dat er vandaag rondloopt."