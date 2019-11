Thomas Detry zat in de problemen op hole 17 in de Nedbank Golf Challenge. Hij sloeg zijn afslag in het water en moest opnieuw afslaan. Zijn bal leek weer in het water te belanden, maar raakte de paal van de windhoos en botste terug op het gras. "Ik denk dat ik een lotto-ticket ga kopen", zei Detry.