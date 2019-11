Gent heeft nieuw koningskoppel op de piste: "We verrassen vriend en vijand"

Na drie dagen is het nog ongemeen spannend in de Zesdaagse van Gent. Leiders Kenny De Ketele en Robbe Ghys hebben slechts één puntje voorsprong op de Nederlanders Havik en Van Schip. Op de derde plaats prijkt verrassend het Gentse duo Otto Vergaerde-Jules Hesters.

"We doen het voorlopig heel goed", zegt Vergaerde. We doen mee met de grote ploegen. We zijn heel complementair - Jules is explosief, ik heb een goede uithouding - en dat spelen we uit tegen de betere ploegen."

"We verrasten vriend en vijand vorig jaar al met een zesde plaats bij mijn eerste deelname. We zijn goed op elkaar ingespeeld", vult Hesters aan. "Of we de opvolgers zijn van Keisse? Dat heb ik al een paar keer gehoord. We doen ons best en dan zien we wel wat de toekomst brengt. Als het publiek onze namen scandeert, motiveert dat wel om ons nog eens dubbel te plooien."

Vergaerde hoopt misschien volgend jaar het kroontje van Keisse te kunnen overnemen. "Jules is nog een jaartje te jong", zegt hij. "Keisse, Cavendish, De Buyst en Van der Sande zijn renners van WorldTour-niveau en De Ketele en Ghys zijn wereldtoppers op de piste. We staan ons mannetje en zien wel waar we uitkomen."