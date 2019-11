Genk moet Vrancken van wenslijstje schrappen: "Ik blijf bij Mechelen"

Meteen na het ontslag van Mazzu in Genk viel de naam van Wouter Vrancken uit de geruchtenmolen. De coach boekte mooie successen (promotie en bekerwinst) met KV Mechelen en heeft een verleden als speler in Genk. Voorzitter Peter Croonen gaf dan ook toe dat Vrancken "op de longlist" stond.

Maar de landskampioen mag Vrancken van zijn wenslijstje schrappen, want hij blijft in Mechelen. "De trainer en KVM kwamen tot een akkoord en de coach zelf liet weten dat hij blijft", klinkt het op de clubwebsite.

Sterke man Dieter Penninckx zal snel samenzitten met Vrancken om te praten over een contractverlenging. "Kandidaat op de long-, de short- of welke lijst dan ook, het was het signaal om met onze coach rond de tafel te gaan zitten. Nu klinken we met hem op een samenwerking die kadert in ons langetermijnsplan”, zegt hij.

“Wouter heeft geweldig werk verricht. Kampioen in 1B, bekerwinnaar en de gedeelde derde plaats na de heenronde in 1A, je moet het maar doen. Daarnaast is hij zeer loyaal tegenover de club. Hij was de eerste om ongeacht 1B of 1A bij KV Mechelen zijn contract te verlengen. We gaan in het kader van onze langetermijnvisie absoluut verder met Wouter.”

Vanmiddag om 11u30 kan Vrancken nog eens bewijzen wat Genk moet missen. In het stadion van ASV Geel speelt KV Mechelen dan een oefenwedstrijd tegen de landskampioen.