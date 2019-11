"Emma Meesseman enthousiasmeert jongeren om basketbal te spelen"

"Emma Meesseman is een grote persoonlijkheid, zowel op als naast het terrein. Ze kan de trekker zijn van een hele generatie die jongeren enthousiasmeert om basketbal te spelen", vertelt Koen Umans, general manager van de Belgian Cats. "Emma is niet gemaakt. Ze is heel naturel. Ze zet prestaties neer, laat anderen genieten en brengt de andere Cats naar een hoger niveau."

"De vergelijking met Ann Wauters? Ann heeft ook heel veel betekend voor de ontwikkeling van het vrouwenbasketbal, zowel in België als in Europa. Ze is de leading lady van onze sport en heeft het basketbal als eerste op een hoog nivea gebracht in ons land. Het is jammer dat Ann en Emma niet in dezelfde generatie zaten."

Ook voormalig topatlete Kim Gevaert genoot gisteravond van Emma Meesseman. "Ik ben een enorme fan van de Belgian Cats. Emma is iemand die de jeugd enorm inspireert. Mijn dochtertje speelt ook basketbal en ze kijkt enorm op naar die dames", zegt Gevaert.

"Ze hebben bewezen dat je als vrouw iets kunt bereiken in het basketbal. Ik duim echt dat ze zich kunnen plaatsen voor de Olympische Spelen. Dat ze een verdiende beloning zijn voor al hun harde werk."