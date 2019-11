Eli Iserbyt: "Eindzege in de Wereldbeker is mijn doel"

Eli Iserbyt heeft voorlopig nog geen steek laten vallen in de Wereldbeker: hij won zowel in Iowa, Waterloo als Bern. "Ik heb die 3 zeges behaald, maar dat kwam wellicht omdat Mathieu van der Poel nog niet in competitie was gekomen", beseft hij.

"Ik kan wel niet ontkennen dat ik natuurlijk zeer tevreden ben met deze situatie. Ik heb tot nu toe ook drie parcoursen gekregen die me echt wel liggen. En Tabor is daar ook zo eentje van. Ik heb ginds ook wel eens goed gereden en koester dan ook goede vooruitzichten naar wat zaterdag moet komen."

"Ik hoop in Tsjechië op een zware omloop. Een eindzege in de wereldbeker is wel mijn doel. Ik heb een pak punten achter mijn naam staan. Het gaat de goede kant op maar ik zal pas op 27 januari in Hoogerheide weten of ik eindlaureaat ben van de wereldbeker."