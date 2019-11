Duivelse verdediging bijna met pensioen: "Maar geen reden tot paniek"

"Voor bijvoorbeeld een Jason Denayer is het zeker nog niet te laat om een topcarrière uit te bouwen. Maar hij is wat geremd geweest door die vier toppers. Die zijn niet zo geremd geweest en konden al spelen vanaf 2009. Het heeft daarna nog 5 jaar geduurd voor ze resultaten konden boeken."

Dus er is geen reden tot paniek? "Je zal altijd met een dipje zitten na een heel sterke generatie. Dit is een opportuniteit om aan die jongere verdedigers een kans te geven om een interland met inzet te spelen tegen Rusland. Ze mogen niet veroordeeld worden op basis van 1 wedstrijd. Ik kan alleen maar hopen dat ze het goed doen."

"De huidige generatie heeft het geluk gehad dat ze minder sterke verdedigers konden opvolgen. Voor de nieuwe generatie zal het veel moeilijker zijn want zij moeten plots meedraaien aan de top van de wereld in deze nationale ploeg. De successen van deze ploeg beginnen in Brazilië in 2014, toen was Vermaelen ook al 29 en Kompany 28. Zij hebben een paar jaar interlands kunnen spelen voor ze resultaten moesten boeken. Als we de klok terugdraaien naar 2012 bijvoorbeeld hadden we misschien ook niet gedacht dat Vermaelen, Vertonghen en co nog zo'n topcarrière zouden uitbouwen."

"De laatste jaren beschikten we inderdaad over 4 topverdedigers, maar zij hebben in hun beginperiode bij de nationale ploeg ook foutjes kunnen maken", herinnert Bob Browaeys, de trainer van de Rode Duivels U17, zich. "Nu hebben ze veel interlands achter hun naam staan en laat ervaring nu net enorm belangrijk zijn voor een verdediger. Positiespel, leiding geven, foutloos spelen, ... dat zijn de belangrijke kenmerken. Hoe meer je speelt, hoe beter. Op die positie zal je bijna nooit een piepjonge speler zien."

"Een linksvoetige centrale verdediger is een zeldzaam ras"

En wat met de selectie van Elias Cobbaut? Is de spoeling bij linksvoetige verdedigers niet erg dun in België? "Je moet weten dat maar 8 procent van de voetballers linksvoetig is, dat is 1 op 11. En het is wetenschappelijk bewezen dat linksvoetigen wel de meest creatieve spelers zijn. En zo worden die op andere posities geplaatst. Een linksvoetige centrale verdediger is een zeldzaam ras. Maar dit is voor Cobbaut een eerste stap. Hij kan stelen met zijn ogen en dan zal hij nog veel stappen moeten zetten. Dat moet je altijd afwachten."

Is verdediger wel een aanlokkelijke plaats in de ploeg? Of willen jongeren toch vooral spits worden? "Dat is ook een gegeven. Het is een belangrijke positie in een elftal, maar het is geen sexy positie. Maar als je een jong kind hebt lopen dat linksvoetig is, heeft die misschien meer kans om door te breken als je er een centrale verdediger van maakt. Al moet hij ook nog wel andere kwaliteiten hebben."

"Het duurt ook langer in een club voor een jeugdspeler echt op de positie van centrale verdediger gezet wordt. Je vervangt je centrale verdediger niet tijdens een match. Daarom duurt het wat langer voor zij carrière maken."

"Bij de jeugdelftallen hebben we geen enkel probleem op de positie van centrale verdediger. Die plaats kunnen we meestal wel vrij vlot invullen, flankverdedigers zijn al wat moeilijker te vinden. Er zit wel wat talent in de verdediging bij de beloften of de U19, maar namen plak ik daar niet graag op."

Misschien zijn we ook gewoon ontzettend verwend geweest en is de volgende generatie wel goed, maar niet zo uitzonderlijk. "Dat klopt. Daarom wil ik ook de link niet leggen met de opleiding. Ik ben ervan overtuigd dat we bezig zijn met het opleiden van moderne verdedigers. Daar zit het probleem niet. Maar je moet kansen kunnen geven aan spelers om zich op het allerhoogste niveau te ontwikkelen."