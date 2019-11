Ticket voor Tokio via Oostende? "Er stonden Belgian Cats te dansen"

Koen Umans, de teammanager van de Belgian Cats, is in zijn schik met de keuze voor Oostende als organisatiestad.

"De openingszin van ons dossier was "We zijn klein, maar dapper". We zijn een van de sterkst stijgende landen op de wereldranglijst, maar we zijn niet in staat om een EK of WK te organiseren. De organisatie van een kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen 2020 kan dankzij de steun van Vlaanderen wél", zegt Umans.

"We hebben dit jaar goeie punten gescoord met onze organisatie van de finale van de Champions League in het Sportpaleis in Antwerpen en we kregen voor dat eindrondetoernooi ook veel goeie feedback over onze tv-samenwerking met Sporza. Misschien heeft dat ook meegespeeld in de keuze voor België nu."