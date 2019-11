Wout van Aert timmert nog altijd heel hard aan zijn weg terug na zijn valpartij in de Tour de France. Hij doet dat vooral in de praktijk van Lieven Maesschalk. Op Twitter houdt Van Aert zijn fans op de hoogte van zijn vorderingen. Het eindshot is alvast hoopgevend: Wout van Aert die op zijn crossfiets door het zand ploegt.