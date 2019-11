WK-voorronde: Wilmots verliest met Iran tegen Irak in extra tijd

Door straatprotesten in de Iraakse hoofdstad Bagdad vond de wedstrijd in de Jordaanse hoofdstad Amman plaats. Na 11 minuten opende Mohanad de score voor de "thuisploeg", halfweg de eerste helft maakte Nourollahi gelijk. Toen Wilmots 10 minuten voor affluiten Shojaei zag uitvallen met een tweede gele kaart, gingen 10 Iraniërs in de extra tijd nog onderuit: Abdulnabi bezorgde Irak de belangrijke 2-1.



Iran telt met 6 op 12 nu al 4 punten achterstand op koploper Irak. Bahrein, dat eerder op de dag op 0-0 bleef steken bij Hongkong, is tweede met 8 punten. Hongkong (2 ptn) en Cambodja (1 pt) sluiten de rij. De 8 groepswinnaars en de 4 beste tweedes stoten door naar de derde kwalificatieronde.

Op de vorige speeldag verloor Iran ook al met 1-0 in Bahrein. Wilmots liet Ebrahimi (Eupen) de hele match spelen. Hij verving Mohammadi (AA Gent) in de 53e minuut door Naderi (KV Kortrijk). Rezaei (Charleroi) mocht in de 90e minuut invallen. Gholizadeh (Charleroi) bleef op de bank.