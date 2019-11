Buitenlands voetbal: Sterling weer in armen gesloten, Costa kampt met nekhernia

Streep eronder voor Sterling

In de kwalificaties van het Europees kampioenschap moet Engeland nog één punt sprokkelen om zich te vezekeren van een plaats in de eindronde. Dat kan vanavond tegen Montenegro of zondag in Kosovo.

Raheem Sterling zal enkele die laatste wedstrijd spelen. Na zijn aanvaring maandag met Liverpoolspeler Joe Gomez heeft hij zich netjes gedragen. Bondscoach Gareth Southgate wil de City-aanvaller een nieuwe kans geven, maar nog niet vanavond. Vanavond zit hij zijn straf uit.

Southgate: "Hij heeft het tijdens de trainingen geweldig gedaan. We hebben besloten er een streep onder te zetten en vooruit te kijken."

Met 8 doelpunten (en 8 assists) in 6 matchen is Sterling samen met Harry Kane Engels topschutter in deze voorronde.

