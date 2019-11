Sam Van Rossom is enkele weken buiten strijd na een knieoperatie

Sam Van Rossom (33) stond al twee weken aan de kant met een knieblessure. Dinsdag ging hij in Antwerpen onder het mes om een zwevend botfragment in zijn linkerknie te laten verwijderen.

Valencia, de club waar Van Rossom sinds 2013 aan de slag is, verwacht dat Van Rossom zo'n viertal weken nodig zal hebben om weer helemaal fit te zijn. De Belg was dit seizoen voorlopig goed voor 8 punten, 4,5 assists en 1,7 rebounds per wedstrijd.