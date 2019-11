Hilariteit in de NBA: zoon vraagt technische fout voor zijn vader

Zoon lacht om uitsluiting van zijn vader: "Sorry, pa"

In de match tussen Houston en de LA Clippers stonden vader en zoon tegenover elkaar: Doc Rivers als coach van de Clippers en zoon Austin als speler bij de Rockets. Die laatste lachte breed toen zijn vader een technische fout kreeg en uitgesloten werd. "Ik zag het aankomen. Ik herkende zijn mimiek. Ik heb best wel genoten van die uitsluiting. Het was een leuk moment", bekende zoon Rivers.

Clippers vinden geen antwoord op Harden

De topschutter in de NBA maakte 17 van zijn 47 punten in het laatste kwart en zette zo de scheve situatie recht. Bij de bezoekers was Kawhi Leonard de productiefste speler met 26 punten.

Celtics en Lakers zijn op dreef

De historische aartsrivalen Boston Celtics en LA Lakers zijn momenteel de twee beste teams in de NBA. De Celtics versloegen afgelopen nacht Washington en hebben in 10 wedstrijden nog maar één keer verloren. Daarmee doet Boston even goed als in het seizoen 2007-2008. Toen wonnen de Celtics de NBA-finale tegen... de LA Lakers.

Die Lakers walsten woensdag over een zieltogend Golden State, dat door een waslijst aan geblesseerden nog slechts een schim is van de ploeg die de voorbije jaren de NBA domineerde. Met 2 zeges en 10 nederlagen is Golden State voorlopig het slechtste team in de NBA.