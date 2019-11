Moldavië is derde tegenstander in groep van de Daviscup-Belgen

België speelt in Sydney in januari in groep C tegen Groot-Brittannië, Bulgarije en Moldavië. Op 3 januari spelen de Belgen tegen Moldavië, dat op Radu Albot (ATP-46) en Alexander Cozbinov (ATP-828) rekent.

Op 5 januari volgt een duel met de Britten Andy Murray (ATP-125) en Daniel Evans (ATP-42), twee dagen later zijn de Bulgaren Grigor Dimitrov (ATP-20) en Dimitar Kuzmanov (ATP-417) de tegenstanders.

De zes groepswinnaars bereiken de kwartfinales, net als de beste twee tweedes. Het toernooi eindigt op 12 januari, kort voor het Australian Open. Naast Sydney zijn ook Brisbane en Perth speelsteden.