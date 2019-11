Max Verstappen droomt van regenrace zoals 3 jaar geleden

Komend weekend staat in Brazilië de voorlaatste race op het programma. Lewis Hamilton en Valtteri Bottas zijn met hun Mercedes al zeker van plaats 1 en 2 in de eindstand en dus is het uitkijken naar de strijd om de laatste podiumplaats. Charles Leclerc (Ferrari), Max Verstappen (Red Bull) en Sebastian Vettel (Ferrari) zullen die uitvechten.