Lippi stapt zelf op bij China: "Ik word royaal betaald, maar dat is niet terecht"

De taak van Lippi bij China was duidelijk: het land naar het WK in 2022 loodsen. Maar China staat na vier wedstrijden 2e in zijn poule, op vijf punten van leider Syrië. Het zijn de acht groepswinnaars en de vier beste tweedes die zich plaatsen voor de 3e Aziatische kwalificatieronde. Na de nederlaag tegen leider Syrië was voor Lippi de maat vol.

"We speelden zonder karakter en toonden angst voor de tegenstander. Het lukte ons niet om drie correcte passes te geven of een gevaarlijke actie te creëren. Dat betekent dat de trainer zijn werk niet goed doet", was Lippi streng voor zichzelf. "Ik word royaal betaald en wil niet als een dief overkomen. Daarom neem ik ontslag."

Zo moet technisch directeur Chris Van Puyvelde opnieuw op zoek naar een coach voor de Chinese nationale ploeg. Het is immers al de tweede keer dit jaar dat Lippi stopt bij de Chinezen. Na een eerste passage tussen oktober 2016 en januari 2019 stond Lippi zijn plaats af aan landgenoot Fabio Cannavaro. Die nam enkele maanden later ontslag, waardoor Lippi in mei 2019 opnieuw aan boord werd gehaald.