"In Nederland wordt de U17 gezien als de "Gouden Generatie"

Namen om naar uit te kijken

Oranje U17 kroonde zich in mei van dit jaar tot Europees kampioen. Dezelfde groep wil in Brazilië ook op het allerhoogste niveau schitteren. Journalist Lentin Goodijk is voor Voetbal International in gastland Brazilië en leerde ons de spelers die we vanavond in het oog moeten houden kennen.

"Dit toernooi is Sontje Hansen (aanvaller van Ajax) ongelooflijk goed. Hij begon het toernooi op de bank, maar in 3 matchen zorgde hij voor 6 goals en 3 assists. Hij heeft zelfs een sms van Antoine Griezmann gekregen omdat de Fransman zo onder de indruk was. Dat is natuurlijk heel mooi voor zo een jonge gast."

"Een andere revelatie is Youri Regeer (centrale middenvelder van Ajax). Hij is dit toernooi achteruit getrokken en speelt centraal achterin. Sindsdien is Oranje veel minder kwetsbaar. Regeer heeft iets weg van Frenkie de Jong omdat hij telkens de goede keuze maakt aan de bal en heel goed voelt waar hij moet staan om ballen te onderscheppen. Maar met zo'n vergelijkingen moet je oppassen natuurlijk."

"Doelman Calvin Raatsie (ook van Ajax) is ook heel goed. Hij doet wat denken aan Manuel Neuer, een doelman die veel risico in zijn spel legt. Die drie zijn dit toernooi de leidende spelers. Voor Naci Ünüvar zitten hier in Brazilië scouts van Barcelona op de tribune, maar het is voorlopig niet zijn toernooi. En er is ook Ki-Jana Hoever die al speelminuten heeft gekregen bij Liverpool."

Het zijn namen die u later misschien nog zal horen. In Nederland wordt veel verwacht van deze generatie. "Bij de voetbalbond hoor ik toch dat ze spreken van de "Gouden Generatie", de meest getalenteerde jonge lichting. Het is wachten tot enkele de aansluiting maken bij Oranje."