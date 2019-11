Fins sprookje in de maak: "Pukki is messias die ons naar beloofde land zal leiden"

Als enige land in Scandinavië kon het zich nog nooit plaatsen voor een groot toernooi. De afgelopen jaren strooide IJsland nog meer zout in de wonde door erbij te zijn op Euro 2016 en het WK 2018.

In de sport is Finland bekend voor zijn ijshockeyteam, zijn rallyrijders en zijn speerwerpers. Tot voor kort beschouwden de Finnen hun voetbalelftal als een steeds terugkerende ontgoocheling, ondanks toppers als Jari Litmanen en Sami Hyypia.

"Pukki is als messias die ons naar beloofde land zal leiden"

Leverkusen-doelman Lukas Hradecky krijgt veel lof, maar spits Teemu Pukki staat het meest in de schijnwerpers met 7 goals in de kwalificatiecampagne. “Pukki is geliefd door iedereen in Finland”, zegt ex-international en huidig CEO van HJK Helsinki, Aki Riihilahti. “Hij wordt aanzien als de Finse messias die ons naar het beloofde land zal leiden.” De gelijkenissen met het sprookje van IJsland en sterspeler Gylfi Sigurdsson zijn treffend.

"Groot toernooi halen is laatste ontbrekende puzzelstukje"

Naast Pukki krijgt ook bondscoach Kanerva veel lof. Als ex-onderwijzer past hij zijn ervaring toe bij het Finse elftal. “Hij moedigt zijn spelers aan om de onderlinge band te versterken, om verantwoordelijkheid te nemen en te leren uit hun fouten”, klinkt het.

Als tweede in groep J hebben de Finnen nog 1 zege nodig in duels tegen Liechtenstein en Griekenland. "Kwalificatie is het laatste ontbrekende stukje van de puzzel", zegt Casagrande. “Finland heeft al veel bereikt in sport, maar een groot voetbaltoernooi halen is noodzakelijk om ons een echt sportland te mogen noemen.”

Wat zal dat teweeg brengen bij de 5,5 miljoen inwoners? "Het wordt een gekkenhuis. Finnen zullen vieren als was het een groot festival." Om te begrijpen wat dat betekent, bekijk je best de beelden van vierende Finnen na de wereldtitel ijshockey eerder dit jaar. Toen namen halfnaakte, champagnedrinkende Finnen de straten van Helsinki in en mocht een duik in de fontein niet ontbreken.