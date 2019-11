Legendarische tennisbroers Bryan zwaaien af na de US Open

De broers Bryan (41) wonnen in hun lange loopbaan alle mogelijke prijzen in het dubbelspel bij de mannen. Er prijken 118 titels op hun erelijst, waaronder 16 grandslams en olympisch goud in Londen 2012. Ze domineerden de wereldranglijst liefst 438 weken.

"Het is het juiste moment om afscheid te nemen", zegt Mike Bryan op de website van de Amerikaanse tennisfederatie. "We voelen dat we nog competitief kunnen zijn en wedstrijden winnen, maar op onze leeftijd moet je dankbaar zijn dat je carrière zolang geduurd heeft."

"Je kunt niet eeuwig blijven spelen en daarom wilden we deze knoop doorhakken. Volgend jaar komt de eindstreep in zicht en zullen we nog eens alles uit de kast halen. Tegelijk willen we genieten van het circuit, het samenspelen en willen we de fans nog iets teruggeven."