Tiesj Benoot: "Ik kan goed om met de Nederlandse mentaliteit"

Vorige maand reed Tiesj Benoot zijn laatste koers voor Lotto-Soudal. "Ik koester mooie herinneringen aan de ploeg en ik voel me vereerd dat ze me hebben uitgenodigd voor de zesdaagse. 7 jaar bij de ploeg zijn voorbijgevlogen", vertelt de 25-jarige renner.

Volgend seizoen koerst Benoot voor de Nederlands-Duitse formatie Sunweb. "De ploeg staat bekend voor hun wetenschappelijke aanpak en dat interesseert me erg. Op dat vlak rijden ze aan de top in de wielerwereld. Nu is het uitkijken of die aanpak ook voor mij werkt."



"Iedereen traint hard, het verschil maak je in de details. En bij Sunweb gaat het om het totaalplaatje. Pas op, Lotto-Soudal werkt ook professioneel, maar de aanpak bij mijn nieuwe ploeg is anders. Zo heb ik vooraf een erg lang gesprek gehad, omdat ze de persoon achter de wielrenner ook goed willen kennen."



"Op 8 december begint het echt. Dan is er de ploegvoorstelling, gevolgd door een winterstage. Het geeft me energie, want het is allemaal nieuw. En ik ben niet bang voor de Nederlandse mentaliteit, daar kan ik goed mee om."