Thiem na fraaie zege tegen Djokovic: "Misschien wel mijn beste match"

Dominic Thiem blijft een lastige opdracht voor Novak Djokovic. Voor de 4e keer in 5 matchen ging Novak Djokovic onderuit tegen de 26-jarige Oostenrijker, maar niet vooraleer hij het publiek in Londen getrakteerd had op een hoogstaande wedstrijd.

Want de twee diepten gisteravond hun beste tennis op in de seizoensfinale van het mannentennis. Thiem trok vol ten aanval en scoorde knappe punten met zijn backhand. "Ik vond hem echt ongelooflijk, hij ging voor elke bal", sprak Djokovic, die even goed de wedstrijd had kunnen winnen.

In de tiebreak van de 3e en beslissende set stond hij 4-1 voor. Thiem nam de regie weer over en won na bijna 3 uur met 6-7 (5/7), 6-3 en 7-6 (7/5).

"Dit was misschien wel de beste match in mijn carrière", sprak Thiem, die twee keer de finale van Roland Garros speelde. "Het was een epische wedstrijd waar alles inzat: hij leidde, ik leidde, hij sloeg ongelooflijke punten, ik sloeg ongelooflijke punten."

Door de winst van Thiem belooft het nog erg spannend te worden in de poulefase. Morgenavond zullen Djokovic en Federer in een rechtstreeks duel moeten beslissen wie de Oostenrijker vergezelt naar de halve finales.